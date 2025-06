Un brigadiere dei Carabinieri è stato assassinato questa mattina da criminali in fuga in provincia di Brindisi.

Un pugno nello stomaco che provoca rabbia e dolore in ognuno di noi.

Lo Stato reagirà. Non ci restituirà la vita di un innocente, di un eroe, ma questo crimine insopportabile non resterà impunito.

Esprimo tutta la mia vicinanza ai suoi familiari e all’intera Arma dei Carabinieri.

Mauro D’Attis- Parlamentare Forza Italia