«A nome delle comunità marittime dei sei porti del nostro Sistema, di tutti i dipendenti dell’AdSPMAM e mio personale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del brigadiere dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, morto mentre difendeva la legalità e la sicurezza in una sparatoria avvenuta questa mattina, a Francavilla Fontana, Brindisi.

La mia più sentita vicinanza va alla famiglia del militare caduto e all’Arma dei Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e di sicurezza per il Paese.

Un atto di violenza così grave colpisce non solo un servitore dello Stato, ma l’intera collettività, ferendo il senso stesso di giustizia e di civiltà che anima la nostra democrazia».

Ammiraglio Vincenzo Leone

Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale