La UIL di Brindisi esprime cordoglio alla famiglia del Brigadiere Capo Legrottaglie e vicinanza all’Arma dei Carabinieri in questo momento di dolore, ribadendo con forza un principio non più rinviabile: la sicurezza di chi garantisce sicurezza deve diventare una priorità assoluta per lo Stato.

Gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine operano – soprattutto nel nostro territorio – quotidianamente in contesti sempre più complessi, spesso con risorse limitate e in condizioni di rischio elevatissimo. È ora che il Governo centrale metta in campo interventi strutturali: servono maggiori investimenti nelle dotazioni, nei mezzi, nella formazione e soprattutto in termini di organico. È necessario rivedere con urgenza i modelli di presidio del territorio e rafforzare la presenza dello Stato, anche attraverso un serio piano di valorizzazione del ruolo delle forze dell’ordine.

Nei prossimi giorni la UIL di Brindisi chiederà un incontro a S.E. il Prefetto per approfondire il fondamentale tema della sicurezza dei cittadini anche garantendo condizioni di massima tutela alle forze dell’ordine. Lavorare per la legalità e la sicurezza della cittadinanza è una missione da vivere con dignità.

Non possiamo più limitarci alla sola solidarietà ed al cordoglio. Occorrono risposte reali, immediate ed efficaci.

Il Coordinatore Provinciale UIL Brindisi

Fabrizio Caliolo