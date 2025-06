Fdi esprime il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie brutalmente ucciso nell’adempimento del proprio dovere.

Questo ennesimo sacrificio ci ricorda con durezza quanto sia alto il prezzo della sicurezza e della legalità che ogni giorno le donne e gli uomini in divisa pagano per tutelare i cittadini e le istituzioni. Il loro impegno, il loro coraggio e la loro dedizione rappresentano un presidio irrinunciabile della nostra democrazia.

Il nostro pensiero va oggi alla sua famiglia e a tutti i membri dell’Arma dei Carabinieri, colpiti da un dolore che è anche il nostro. A loro rinnoviamo il nostro rispetto e la nostra gratitudine.

Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per l’immdediata cattura di uno dei malviventi, che ha visto anche l’uccisione del complice nel conflitto a fuoco, nella speranza che sull’intera vicenda venga fatta piena luce. La legalità non può essere piegata dalla violenza, e lo Stato deve rispondere con fermezza.

Segreteria cittadina FdI Brindisi

Gruppo consiliare FdI Brindisi

Assessori FdI

“Desidero esprimere,

a nome mio personale e per conto di tutti i componenti del Dipartimento , la massima solidarietà e vicinanza nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, e della famiglia del Brigadiere Carlo LEGROTTAGLIE, che in data odierna è caduto svolgendo con Onore e dedizione il suo compito di tutore della Legge, a pochi giorni dal suo pensionamento” .

E’ quanto dichiara Cesare MEVOLI, Dirigente nazionale e provinciale di Fratelli d’Italia, intervenendo su quanto accaduto nella sua veste di Coordinatore regionale del dipartimento “Legalità e Sicurezza”.

“Nel ribadire il massimo rispetto e collaborazione per tutte le forze di Polizia” ,prosegue Mevoli, “ esprimo qui il particolare affetto nei confronti dei colleghi dell’arma dei Carabinieri, che nelle loro varie articolazioni, dai NAS, ai NOE, dai NAC ai CUFAA, sono spesso preziosi , importanti e insostituibili colleghi in tante operazioni di servizio svolte in Comune”, continua Mevoli.

“Il Brigadiere Carlo LEGROTTAGLIE, pur a 10 giorni dal termine della sua attività lavorativa, assieme al collega di pattuglia non ha esitato un attimo nel lanciarsi all’inseguimento dei malfattori, con l’intento di assicurarli alla giustizia, ed ha purtroppo, con tale decisione in sprezzo di ogni pericolo, posto fine alla sua vita con lo spirito di sacrificio che nei secoli ha contraddistinto l’Arma e i suoi componenti”.

“Al Comandante provinciale, Colonnello Leonardo ACQUARO, a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado di Brindisi e d’italia, alla famiglia che vive ore di sconforto e disperazione, l’abbraccio affettuoso e deferente che si deve a chi,- e non è retorica ma sono i fatti a parlare – ogni giorno rischia la sua vita per garantire ordine, sicurezza, e quella dei cittadini”.

“Da oggi, i Gonfaloni dell’Arma dei Carabinieri, e lo stellato cielo notturno, hanno una stella in più”, conclude.

Onore a CARLO LEGROTTAGLIE. Onore ai Carabinieri d’Italia!

Cesare MEVOLI

COORDINATORE REGIONALE

DIPARTIMENTO LEGALITA’ E SICUREZZA