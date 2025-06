La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Brindisi esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del Brigadiere Carlo Legrottaglie, tragicamente deceduto nella mattinata di giovedì 12 giugno 2025 durante un inseguimento culminato in una sparatoria nei pressi della zona industriale di Francavilla Fontana, in direzione Grottaglie.

In questo momento di dolore, il SAP si stringe attorno all’Arma dei Carabinieri, condividendo il lutto per la perdita di un valoroso servitore dello Stato. Il sacrificio del Brigadiere Legrottaglie è un monito sull’estremo rischio che quotidianamente affrontano le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il SAP rinnova il proprio impegno nel sostenere e tutelare gli operatori di polizia, affinché siano garantite condizioni di lavoro adeguate e il riconoscimento del loro fondamentale ruolo nella società.

La Segreteria Provinciale SAP – Brindisi