“Siamo profondamente scossi per l’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie, avvenuta in Puglia, tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Carlo viveva a Ostuni e a luglio sarebbe andato in pensione. Due figli, una vita spesa al servizio dello Stato e della comunità. Un uomo in uniforme che ha pagato con la vita il suo dovere”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano, il vicepresidente del M5S Mario Turco ed il coordinatore regionale e deputato del M5S Leonardo Donno. “ A nome del MoVimento 5 Stelle esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri, con il massimo rispetto e dolore. Ci auguriamo – sottolineano – che i responsabili vengano assicurati alla giustizia al più presto. Non può esserci impunità per chi semina violenza”.