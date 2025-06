Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica morte del brigadiere capo, Carlo Legrottaglie, caduto mentre svolgeva con coraggio il proprio servizio per la sicurezza dei cittadini. Alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma e all’intera comunità colpita da questo drammatico lutto va la mia più sincera vicinanza. Il suo sacrificio non sarà dimenticato”. Così Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del Partito democratico.