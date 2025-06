Nota di cordoglio del consigliere regionale Mauro Vizzino (Per la Puglia), per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie.

“L’ennesimo atto criminale verificatosi in provincia di Brindisi questa volta è costato la vita al brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Un servitore dello Stato che stava completando il suo ultimo giorno di lavoro prima del meritato congedo. È un dolore inaccettabile per i suoi familiari, così come per i suoi colleghi e per tutti i figli della nostra terra. L’immediata risposta delle forze dell’ordine non cancella il dolore immenso, ma conferma la capacità dello Stato di reagire rispetto ad un così grave attacco della criminalità”.