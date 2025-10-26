«Ieri a Bari, alla presentazione delle liste di “Decaro Presidente”, ho respirato un’energia difficile da raccontare. Antonio Decaro ha parlato come fa sempre: in modo diretto e concreto, senza il linguaggio che allontana la politica dalla vita delle persone. Ha parlato di giustizia sociale, di distanze da accorciare, di coraggio. Ed è in quel momento che ho sentito chiaramente di essere nel posto giusto».

Carmelo Grassi annuncia così la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia nella lista Decaro Presidente per le elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre. «La distanza che voglio contribuire a colmare è quella tra la Regione e la terra di Brindisi. Riportare la Regione al fianco di Brindisi non è uno slogan: è una necessità».

La sua candidatura nasce da un percorso lungo e riconoscibile costruito dentro la vita culturale della Puglia e delle sue province. Carmelo Grassi è protagonista di un’esperienza che ha saputo innovare l’organizzazione dell’offerta culturale regionale guidando per oltre 20 anni il Teatro Pubblico Pugliese, l’istituzione più attiva e riconosciuta del sistema regione. Lo ha fatto con la visione di un imprenditore culturale e con la concretezza di chi conosce a fondo non solo il capoluogo ma l’intera provincia di Brindisi. Ha portato cura, ascolto e progettualità in luoghi spesso dimenticati costruendo reti, occasioni di crescita e nuove possibilità per la vita culturale di tutto il territorio.

«Non è una decisione improvvisa. Per troppo tempo la provincia di Brindisi è rimasta ai margini delle politiche regionali, priva dell’attenzione che un territorio come questo merita. So come funziona la macchina pubblica, conosco le dinamiche decisionali e so cosa serve per essere parte attiva dell’agenda regionale: competenza, metodo, presenza, risultati».

L’esperienza maturata negli anni – tra teatri, rassegne e reti territoriali – è diventata competenza radicata capace di leggere la realtà dei territori e trasformarla in progetto. «Ogni città ha il diritto sacrosanto di sentirsi parte, di non restare indietro. Lo faccio da uomo di questa terra, con i piedi piantati nella stessa storia che da anni chiede di essere ascoltata».

Accanto a Decaro, Grassi riconosce un metodo politico che sente vicino: «Mi candido al fianco di Antonio Decaro perché l’ho visto fare politica senza dimenticare le persone. In passato ho avuto modo di collaborare con lui in progetti culturali e conosco bene il suo modo di lavorare: concreto, attento, inclusivo. Con lui, Brindisi può tornare ad avere un posto chiaro e netto nelle scelte regionali».

L’obiettivo è netto: «Brindisi deve uscire dall’ombra. Non mi candido per cambiare il mondo, ma per cominciare a raddrizzare la linea storta della nostra storia più recente. Perché non c’è Puglia senza Brindisi».

Carmelo Grassi

Candidato al Consiglio Regionale della Puglia

Elezioni 23 e 24 novembre 2025

Lista “Decaro Presidente”