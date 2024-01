In occasione del Carnevale 2024, la Confesercenti della Provincia di Brindisi organizza un momento di festa e giovialità con una iniziativa programmata per il prossimo 8 febbraio, giovedì “grasso”, e venerdì 9 sul tema “Venezia a Brindisi”.

Si tratta di una iniziativa, realizzata in collaborazione con la Scuola CEF, insieme con i commercianti locali, che ha l’obiettivo di trasformare in quei giorni Brindisi in un luogo di festa e celebrazione ludica, coinvolgendo l’intera comunità cittadina. Ma anche ha il fine di implementare l’offerta turistica in un periodo di bassa stagione.

In sostanza, Brindisi come Venezia, rispettando le dovute proporzioni e tradizioni, con negozi, bar e attività di ristorazione “vestiti a tema”. Gli operatori della Scuola CEF si occuperanno del trucco e parrucco tipici del carnevale veneziano nelle attività commerciali che aderiranno all’iniziativa. Previsti cortei in costume, menù a tema carnevalesco e veneziano nei ristoranti e bar che aderiranno all’evento, con l’ascolto della fascinosa e tipica musica veneziana.

Un modo per far vivere ai cittadini di Brindisi un momento di serenità, viaggiando nel tempo a ritmo di sogni e fantasia e per promuovere, cosa non trascurabile, lo sviluppo economico in generale.

COMUNICATO STAMPA CONFESERCENTI BRINDISI