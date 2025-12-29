Il Comune di Carovigno ha partecipato con successo al progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso B promosso dalla Regione Puglia, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, senza fini di lucro, orientate alla promozione dell’inclusione sociale, della partecipazione e dei valori educativi dello sport.

L’iniziativa è scaturita da un significativo lavoro di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le realtà del Terzo Settore, che hanno condiviso obiettivi, competenze e visioni comuni. Da questo percorso è nata la prima edizione dell’evento “Special Basket – Un canestro per tutti”, una manifestazione che ha valorizzato lo sport come strumento di inclusione, integrazione e socialità.

La giornata si è svolta domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 09.00, presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, in via P. Mennea, ex contrada Polinisso, coinvolgendo atleti, famiglie e cittadini. Nel corso dell’evento si sono alternate attività ludiche e sportive ad alto impatto inclusivo, con la partecipazione anche dei piccoli atleti impegnati in una serie di gare pomeridiane.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato l’assessore allo Sport Luigi Orlandini, che ha dichiarato:

«È ritornato il baskin a Carovigno, uno sport di pura inclusione, e siamo stati felici di poter ospitare questa manifestazione. La giornata ha visto anche la partecipazione dei nostri piccoli atleti con una serie di gare pomeridiane. Attività ludiche e sportive di grande impatto inclusivo, rese possibili grazie all’Avviso B della Regione Puglia che ha visto il Comune di Carovigno beneficiario del finanziamento. Abbiamo continuato e continueremo con ancora più forza in questa direzione, affinché lo sport sia un vero veicolo di inclusione sociale. Un sentito ringraziamento è andato alla Scuola di Basket di Lecce, all’ASD Carovigno Basket 2023 e alla Pallacanestro Basket San Vito».

Nel corso della manifestazione è stato affrontato anche il tema della sostenibilità ambientale. L’assessore Anna Maria Saponaro ha evidenziato come «la giornata abbia unito inclusione, sport e sostenibilità. Il baskin ha rappresentato un importante esempio di integrazione e partecipazione, mentre il workshop sulla raccolta differenziata ha rafforzato l’importanza dei comportamenti quotidiani a tutela dell’ambiente. Educare al rispetto delle persone e del territorio ha significato costruire una comunità più consapevole e responsabile».

Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto all’assessore Luigi Orlandini, al sindaco Massimo Lanzilotti e all’intera Amministrazione Comunale, con cui è stata condivisa e realizzata la prima edizione dell’evento “Special Basket – Un canestro per tutti”.

Dal mondo sportivo è intervenuto anche Luigi Greco, dirigente dell’ASD Carovigno Basket 2023, che ha sottolineato come la società abbia sempre accolto progetti orientati all’inclusione e al sociale. Tra gli obiettivi fondamentali dell’associazione, sui quali sono stati concentrati importanti investimenti, vi sono il minibasket e la formazione di giovani talenti, affinché possano crescere coltivando la passione per la pallacanestro e, in prospettiva, approdare in prima squadra.

Greco ha infine evidenziato l’importanza della collaborazione con le realtà sportive del territorio, ringraziando la Scuola di Basket Lecce di Sandro Laudisa e la Pallacanestro San Vito di Alfredo Grasso, con cui sono stati condivisi spirito, valori e visione di questo sport.