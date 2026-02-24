La Direzione provinciale e cittadina della Casa dei Moderati esprime la piena vicinanza alla dottoressa Giuliana Tedesco, della quale abbiamo sempre apprezzato il profondo senso delle istituzioni e il rispetto dimostrato nello svolgimento del proprio ruolo.

Accogliamo con stima la sua decisione di rinunciare all’incarico istituzionale, una scelta di grande responsabilità compiuta al fine di consentire che venga fatta piena chiarezza in merito alle indagini in corso.

Siamo convinti dell’estraneità dell’ assessore Tedesco rispetto ai fatti contestati e rinnoviamo la nostra fiducia nel lavoro della magistratura, certi che il tempo saprà restituire la verità e confermare la serietà e la professionalità che da sempre la

contraddistinguono.

CASA DEI MODERATI