Il Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli e l’Amministratore di Arca Nord Salento, Vittorio Rina hanno rinnovato la convenzione che disciplina la collaborazione tra i due Enti tramite il comando della Polizia Provinciale.

L’accordo prevede azioni mirate a prevenire e contrastare situazioni di illegalità, costituendo uno strumento aggiuntivo a quelli ordinari – già svolti anche attraverso i comandi delle polizie locali – per garantire equità di trattamento e arginare fenomeni di abuso nell’utilizzo degli alloggi di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare.

Gli agenti della Polizia Provinciale, guidati dal comandante Cosimo D’Angelo, continueranno a fornire il loro supporto attraverso attività di monitoraggio e controllo delle posizioni amministrative degli assegnatari, verificando la reale e stabile occupazione degli alloggi da parte degli aventi diritto ed eventuali presenze di occupanti sine titulo.