Dieci giorni fa Giuseppe Zippo, personalità da sempre attenta alle esigenze dei cittadini, ha denunciato il ritrovamento di una busta contenente urina in Piazza Crispi.

Purtroppo, il problema permane anche in altre zone della cittá.

Come denunciato da un gruppo di cittadini a Brundisium.net, da oltre un mese, un catetere pieno di urina giace abbandonato alle spalle della clinica Salus, proprio sotto i bidoni della spazzatura.

I residenti hanno anche sottolineato di aver chiesto agli operatori ecologici di rimuoverlo, ma la risposta è stata chiara: non rientra nei loro compiti.

Una situazione al limite della sopportazione che evidenzia un degrado diffuso e mette in serio pericolo la salute pubblica.

Episodi come quello di Piazza Crispi e di Via Chimienti non rappresentano casi isolati, ma sono il segno di inefficienze sistemiche nella gestione dei rifiuti e nei controlli sul territorio.

Da più parti si chiede un intervento urgente: serve una campagna di prevenzione e contrasto efficace, con uomini, mezzi, videosorveglianza, supporto della Polizia Locale e, magari, di guardie volontarie.

La sicurezza e la tutela della salute pubblica non possono più attendere.