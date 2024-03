Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di serenità, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nei giorni scorsi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna con l’impiego di pattuglie dedite ai controlli lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate, nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla c.d. “movida”.

In particolare, i militari dell’Arma hanno arrestato un 58enne di Francavilla Fontana, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria brindisina, che dovrà espiare una condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione, in relazione ai reati di ricettazione e tentata estorsione, commessi nella città degli Imperiali tra i mesi di giugno e luglio del 2022.

All’epoca dei fatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Francavilla Fontana, in due distinte occasioni, a seguito di altrettante denunce di furto di autovettura presentate dai proprietari, avevano identificato il 58enne, che aveva contattato le vittime telefonicamente pretendendo il pagamento di quasi 2.000,00 euro per la restituzione dei due veicoli rubati. Ma prima che l’uomo riuscisse a ottenere illecitamente il denaro oggetto di richiesta estorsiva, i Carabinieri avevano già recuperato le auto, restituendole ai proprietari.

In seguito, nel novembre 2022, a conclusione delle indagini condotte dai militari dell’Arma, il 58enne era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione ai due episodi delittuosi. L’uomo, ora destinatario di condanna, è stato quindi rintracciato dai Carabinieri e condotto presso la Casa Circondariale i Brindisi.

Inoltre, tra Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna sono stati controllati e segnalati all’Autorità Amministrativa 5 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni, poiché trovati in possesso di quantitativi di hashish e marijuana per uso personale.

I Carabinieri hanno eseguito numerosi controlli nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale (poiché agli arresti/detenzione domiciliare o sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Infine, sono stati avviati una serie di controlli nei confronti di attività commerciali, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto, per accertare il rispetto delle normative in materia di tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro nonché di tutela e osservanza delle norme relative alla tracciabilità e custodia dei prodotti alimentari e al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Anche nelle prossime settimane saranno svolti ulteriori servizi, inseriti in una calendarizzazione che permetta di mantenere una costante percezione di sicurezza nelle popolazioni locali e per garantire la massima serenità dei cittadini.