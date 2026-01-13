Si è chiusa con un esito positivo la vertenza legata al futuro immediato dei lavoratori ex Sir, impiegati fino al 31 dicembre scorso nelle attività di movimentazione del carbone. Nella mattinata odierna, presso Confindustria, è stata definita nei dettagli un’intesa che consente il loro ricollocamento, seppur a tempo determinato, offrendo una prima risposta concreta a una fase di incertezza.

All’incontro hanno partecipato il presidente di Confindustria Giuseppe Danese, il presidente della Cna Franco Gentile, una delegazione Enel e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cobas. Al centro del confronto, il destino dei 50 lavoratori coinvolti.

Dopo una giornata di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede l’impiego dei lavoratori per un periodo di tre mesi presso le aziende attualmente impegnate nelle attività di messa in sicurezza. In particolare, quattro addetti saranno collocati nel comparto edile, dodici in quello metalmeccanico, otto nel settore elettrico e ventisei nelle attività di pulizia della centrale e delle banchine.

L’intesa garantisce la piena tutela dei diritti dei lavoratori, con il mantenimento dei ruoli, degli scatti di anzianità e il riconoscimento dell’intera retribuzione del mese di gennaio, anche nel caso in cui le assunzioni vengano formalizzate nei prossimi giorni. I 50 ex Sir continueranno inoltre a far parte della cosiddetta platea storica dell’indotto della centrale di Cerano.

Le parti hanno infine concordato un nuovo incontro nel mese di febbraio, finalizzato a verificare l’attuazione dell’accordo e a valutare i prossimi passaggi, nel segno di un confronto che ha già prodotto un risultato significativo.