Dal 12 al 14 settembre Ceglie Messapica ospiterà la quarta edizione del Ceglie Young Festival, organizzato dal’APS Casarmonica, con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, un appuntamento interamente dedicato ai giovani, alla creatività e alla sperimentazione artistica. Tre giorni di workshop, performance, concerti e momenti di confronto, con un programma ricco e variegato che unisce musica, teatro, arti visive e nuove forme di espressione.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. L’unico requisito è la prenotazione per i workshop, che prevedono un numero limitato di posti.

Venerdì 12 settembre il festival prende il via presso Retroscena con l’Open Stage (ore 21:00), spazio libero per giovani artisti e performer. La serata si chiuderà con un’esperienza unica: la visita al buio della mostra “Outfit” guidata da Mimmo Epicoco (ore 01:00, presso la Med Cooking School), riservata ai partecipanti del festival.

Sabato 13 settembre sarà una giornata dedicata alla formazione e all’incontro. Dopo il Pranzo Sociale con i ragazzi partecipanti ai laboratorie alle attività previste (13:30, Retroscena), la Med Cooking School ospiterà due workshop: “Il teatro a portata di mano” con Giuseppe Ciciriello (15:00–17:00) e “Movement on the board Lab” con Francesco Biasi (17:00–19:00). In serata, il pubblico potrà assistere alla performance “Scacco Matto, Maschera, Ombra e il gioco dell’identità” a cura di Francesco Biasi e Davide Dibello (ore 21:00, Retroscena) e al concerto dei Yuts and Culture (ore 22:00).

Domenica 14 settembre si aprirà nuovamente con il Pranzo Sociale (13:30, Retroscena), seguito dai workshop “Zona 167” (percussioni di riciclo) con Mirko Lodedo (15:00–17:00) e “Movement on the board Lab” con Francesco Biasi (17:00–19:00). In serata, spazio alla presentazione del Progetto Galattica (20:00) e a un grande evento di freestyle, il 2Mari Show (20:30, Retroscena), con DJ Red Noize hosted by Alu e i rapper Gheb, Drugo, Haine, Moren12 e Skinny Gin. A chiudere il festival, il concerto dei PhatBack (ore 22:00).

Il Ceglie Young Festival nasce con l’obiettivo di creare dei momenti di connessione tra le giovani generazioni attraverso le arti, la musica e la cultura, mettendo in rete i talenti di ognuno, generando processi di crescita e consapevolezza artistica affiancando e promuovendo le loro produzioni artistiche e musicali indipendenti, dando loro supporto tecnico e logistico. Creando spazi in cui possono esibirsi ed incontrarsi, conoscendosi e scambiandosi esperienze, un modo per sperimentarsi e raccontarsi.

Per info e prenotazioni 3889344272