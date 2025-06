Grandi novità alle porte per il mondo del lavoro giovanile e per chi intende svolgere un’attività lavorativa stagionale. Dopo il successo del Career day dello scorso 5 giugno, fiore all’occhiello dell’evento FermInnova, ospitato presso l’ITT “Enrico Fermi” di Francavilla Fontana e presenziato dal direttore ARPAL Puglia e moderato dalla dirigente scolastica Beatrice Monopoli, si apre una settimana dove il ‘lavoro delle nuove leve’ resta protagonista indiscusso.

Saranno due le tappe informative legate alla presentazione dei progetti in partenza connessi al Servizio Civile Regionale 2025: giovedì 12 giugno alle ore 16:00, presso la Biblioteca comunale di Cisternino e venerdì 13 giugno alle ore 10:00, presso gli spazi di Palazzo Guerrieri a Brindisi. L’iniziativa legata a “Galattica – Rete Giovani Puglia” coinvolge i comuni che hanno aderito a questa sperimentazione e tutti i giovani pugliesi, con un’età compresa fra i diciotto ed i ventotto anni (28 anni e 364 giorni), pronti a ‘mettersi in gioco’ diventando per 12 mesi protagonisti attivi del cambiamento nei territori di appartenenza.

Anche il lavoro stagionale torna protagonista attraverso il Recruiting Day – Last Call for Summer nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto, che si svolgerà simultaneamente nei Centri per l’impiego di Brindisi e Ostuni martedì 17 giugno dalle 14,30 alle 16,30, e nel Centro per l’impiego di Manduria giovedì 19 giugno negli stessi orari. Si colloca nell’ambito del Last Call for Summer l’evento “Turismo & Lavoro-Ginosa & Marina 2025”, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ginosa che si terrà il 26 giugno 2025 presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa, dalle 9,30 alle 16,30.

Intanto, il 22° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, conferma un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 103 annunci attivi, per un totale di 170 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro è ancora una volta il comparto turistico e ristorazione con ben 76 posizioni aperte, che lo conferma quale settore trainante dell’economia locale. Al secondo posto si colloca il settore sanità con 22 figure ricercate e al terzo il commercio con 14 risorse ricercate. Si posiziona al quarto posto il comparto impiantistica elettrica con nove risorse richieste. Sei figure cercate nel settore pulizie, sei in edilizia. Cinque le figure ricercate per il settore tecnico, quattro per il comparto servizi, ancora quattro per il metalmeccanico e quattro per l’ambito amministrativo. Tre le figure per il settore trasporti, tre per il comparto marketing. Sono ricercate due figure per contabile, due in ambito artigianato. Si seleziona un lavoratore nel settore sociale, uno in informatica, uno in logistica, uno in grafica e comunicazione, uno in assistenza domiciliare, uno in agricoltura e zootecnia e uno nel settore alimentare.

Si conta una posizione aperta per le categorie protette ex art 1 L.68/99 e due posizioni aperte riservate alle altre categorie protette ex art.18 L.68/99.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Corposa, infine, la proposta della rete EURES che contiene numerose opportunità di lavoro e formazione all’estero.

