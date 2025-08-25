Si apre una settimana ricca di appuntamenti e preziose opportunità per chi sta cercando impiego o desidera rimettersi in gioco professionalmente. Più di venti aziende presenti e oltre 100 posizioni aperte: questi sono i numeri di “LA PIAZZA – IL BENE COMUNE LAVORO”, il grande Recruiting Day che Arpal Puglia organizza a Ceglie Messapica (BR), nell’ambito dell’ottava edizione dell’evento “La Piazza-il bene comune”.

L’importante Recruiting Day si terrà in tre giornate dedicate al lavoro, all’orientamento professionale, all’incontro tra domanda e offerta occupazionale e al dialogo tra istituzioni, aziende e cittadini, a Ceglie Messapica, nei giorni 28, 29 e 30 agosto, dalle 17:00 alle 19:30, in Piazza Plebiscito.

Ecco le aziende presenti da tutta la regione: Albasana, Cooperativa San Bernardo, Wellness Manager di Renato Schiavone, Marraffa srl, Werent, Alleanza assicurazioni SPA, Maraschio bus srl, Cantine Ermes, Aero Service Technologies Italy srl, SAFS 2001 srl, Lacogeit srl, Sabino Dicataldo, Alter Group, Comes SPA, ODV la fontanella, Gravili srl, Links, Martinucci srl, Eka, DGS SPA, DXC, Raffaele De Leonardis-TOP GLOBAL family banker di Banca Mediolanum, Techservice.

L’iniziativa offrirà la possibilità di sostenere colloqui direttamente con le aziende presenti, con la possibilità di prenotazione anche da remoto per chi vive fuori dalla Puglia, grazie all’iniziativa regionale #mareAsinistra, pensata per attrarre e valorizzare i talenti.

Le offerte sono in continuo aggiornamento e la partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni e il modulo per prenotare i colloqui sono disponibili online al link dedicato: https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/lapiazza-ilbenecomunelavoro

Un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro e per costruire, insieme, un futuro professionale più solido e inclusivo.

I DATI DEL 33° REPORT. Il 33° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche nell’ultima settimana di agosto 2025 un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 50 annunci attivi, per un totale di 104 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto agricoltura e zootecnia con ben 32 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con 20 figure ricercate. Al terzo posto troviamo il settore commercio con 11 risorse richieste, al quarto si colloca il comparto sanità con 10 posizioni aperte, seguito dall’ambito edilizia con otto figure richieste. Cinque figure richieste nel settore metalmeccanico, quattro per trasporti e tre per logistica. Due figure richieste per il settore servizi alla persona, due per il comparto ingegneristico, due per il settore alimentari e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito assistenza domiciliare, una risorsa per il tessile e una figura per il comparto sociale.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

