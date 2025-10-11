Nella giornata di ieri 10/10/2025, si è tenuto , presso la sede della direzione sanitaria dell’ Asl di Brindisi , un incontro tra la Filcams Cgil , Nidil Cgil di Brindisi, Fisascat Cisl Taranto Brindisi e l’ASL BR.

La riunione , fortemente voluta dai sindacati , ha visto al centro delle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici la necessità e l’urgenza di attivare tutte le procedure finalizzate all’attuazione del processo di internalizzazione dei servizi di pulizia e sanificazione affidati fino al 31/10/2025 (salvo proroga) alla Colser Società Cooperativa e alla Meridionale Servizi Soc.Coop, al fine di garantire un trattamento normativo e reddituale adeguato e dignitoso e un servizio efficiente e economicamente sostenibile.

Dal confronto , le organizzazioni sindacali , hanno più volte evidenziato quanto la provincia di Brindisi sia rimasta l’unica ad avere tale servizio esternalizzato a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato resa esigibile , ma che gli stessi servizi sono già erogati , in tutte le altre cinque province pugliesi, dalle Sanitaservice provinciali, società partecipate della ASL pugliese.

Pertanto, Filcams Cgil , Nidil Cgil e Fisacat Cisl , alla luce dell’imminente scadenza dell’appalto, consapevoli che il processo di internalizzazione che coinvolgerebbe più di 365 lavoratori e lavoratrici potrebbe essere articolato , ascoltate anche le dichiarazioni del Direttore Generale De Nuccio per il tramite della Dott.ssa Claudia D’Onofrio, la quale ha ribadito che ASL è in attesa di ricevere da Sanitaservice il Business Plan del servizio, strumento essenziale per valutare l’ipotesi di internalizzazione, , hanno rimarcato che in mancanza di riscontro a tale richiesta , decorsi 7 giorni dall’incontro, attiveranno tutti gli strumenti di mobilitazioni e di lotta al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici .

Filcams Cgil Br Nidil Cgil Br Fisascat Cisl Ta Br