Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche, Mobilità urbana del Comune di Brindisi, oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, si è provveduto a regolare la viabilità per lavori di straordinaria manutenzione della pavimentazione stradale in basolato calcareo, che interesseranno via Filomeno Consiglio.

In particolare, considerata la “rilevanza stradale” di questa arteria cittadina e le necessità tecniche di cantiere, “dalle ore 07:30 del giorno 15 ottobre 2025 alle ore 07:30 del giorno 17 ottobre 2025” sono stati disposti “la chiusura di Via Filomeno Consiglio – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con Piazza V. Emanuele II e l’intersezione con Via Salita di Ripalta (…) e il relativo divieto di transito a tutti i veicoli, restando esclusi dalla presente Ordinanza, i veicoli utilizzati per la movimentazione del materiale” della ditta che eseguirà i lavori”.

Nel corso delle 48 ore in cui saranno eseguiti i lavori, “è istituito il doppio senso di circolazione su Corso Garibaldi – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione di Viale Mennitti e la Via De Terribile –, inoltre, è vietata la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi, ed è altresì vietato il transito veicolare in Vicolo Amena ed è invertito il senso di marcia sulla Via De Terribile”.

L’ordinanza dispone ancora che “gli utenti della strada residenti in Vico Glianes, Largo Crudomonte e Via Congregazione, in uscita, potranno usufruire del seguente percorso alternativo: Via Salita di Ripalta – Via F. Consiglio, mentre in entrata potranno usufruire del seguente percorso alternativo: Piazza V. Emanuele (tratto stradale compreso tra Corso Garibaldi e Via F. Consiglio) – Via San Francesco – Via Dogana – Via Congregazione – Vicolo Guerrieri – Via Congregazione – Largo Crudomonte”.

Si dispone ancora che “i veicoli in transito su Viale Domenico Mennitti in direzione Via F. Consiglio avranno il seguente percorso alternativo: Via A. Fratti – Via Lata – Via Mattonelle – Via De Flagilla Corso Garibaldi, potranno svoltare a destra verso Viale Mennitti oppure a sinistra verso Piazza Vittoria. Coloro che svolteranno in direzione Piazza Vittoria, giunti all’intersezione della Via De Terribile, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima”.

Il tutto verrà agevolato dalla installazione di cartelli di informazione agli utenti della strada, che verranno collocati nei giorni precedenti ai lavori indicati.