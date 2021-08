Un’immersione continua nel luminoso pensiero di un affascinante filosofo del Novecento, apostolo della nonviolenza. È questa la proposta che l’Assessorato alla Cultura di San Vito dei Normanni offre a turisti e cittadini in diverse serate di questa estate 2021, l’anno che segna due importanti ricorrenze legate a Lanza del Vasto, filosofo e versatile artista dai natali sanvitesi: i 120 anni dalla nascita (il prossimo 29 settembre) e i 40 dalla morte (lo scorso 6 gennaio). A partire da lunedì prossimo, in vari contesti e angoli del centro storico, sarà quindi possibile imbattersi in una lettura continua, frammentata in serate differenti ma quasi ininterrotta nel suo flusso di poesia e prosa intime.

Si inizia il 9 agosto alle 19.30 nello spazio antistante Casa Carbotti (Corso Leo), a margine dell’inaugurazione della prima mostra personale di Bakary Manneh – incentrata sui temi dell’inclusione e della pace, così cari anche a Lanza del Vasto – per proseguire poi lo stesso giorno, ma alle 20.30, in piazza Leonardo Leo, in occasione della inaugurazione di un’installazione promozionale della città ai piedi della Torre dell’Orologio.

Appuntamento successivo il 13 agosto alle 20.30, sempre davanti Casa Carbotti in Corso Leo.

Un ulteriore ricordo di Lanza del Vasto sarà poi consegnato il 18 agosto alle 20.30, in occasione della serata dedicata dalla Civica Amministrazione alla memoria del prof. Angelo Pagliara, fondatore e primo direttore della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” (dove è costituto il fondo Lanza del Vasto, con le pubblicazioni dedicate alla nonviolenza e al pacifismo) e il 26 agosto alle 20.30, nell’ambito del “Galà della Poesia” curato dall’Associazione Culturale Arcobaleno. In entrambi i casi la cornice degli eventi sarà il seicentesco Chiostro dei Domenicani.

La lettura – senza soluzione di continuità – sarà tenuta a più voci sia da conoscitori di Lanza che da gente comune, che si alterneranno a un leggio posto nelle varie location con la chiara intenzione di diffondere la cultura locale e l’amore per la lettura, contribuendo anche a riqualificare alcuni spazi marginali o sottoutilizzati del centro storico.

Con queste iniziative, dunque, l’Amministrazione Comunale intende continuare a caratterizzare il mese di agosto – che notoriamente vede intensificare anche la presenza turistica nella nostra cittadina – facendo conoscere in maniera innovativa e originale la poliedrica personalità di uno dei figli più celebri di San Vito dei Normanni e preparandosi anche così a celebrare l’anniversario della sua nascita.