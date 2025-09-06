La circolazione permane sospesa tra Brindisi e Lecce per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Trepuzzi.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 9561 Milano Centrale (22:45) – Lecce (8:09) del 5 settembre: il treno oggi termina la corsa a Brindisi.

I passeggeri diretti a Lecce possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FR 8818 Lecce (8:04) – Milano Centrale (17:10): Il treno oggi ha origine da Brindisi.

I passeggeri in partenza da Lecce possono utilizzare il treno FR 8824 Lecce (9:58) – Milano Centrale (19:10)

• IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Brindisi a Bari via Fasano.

I passeggeri:

• in partenza da Taranto e Gioia del Colle possono utilizzare il treno R 19842 fino a Bari, dove trovano proseguimento con treno IC 612 che ne attende l’arrivo;

• diretti a Taranto e Gioia del Colle possono utilizzare i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia;

• in partenza e diretti a Francavilla possono utilizzare i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) del 5 settembre: il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale.

I passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• ICN 789 Roma Termini (23:56) – Lecce (8:15) del 5 settembre: il treno oggi termina la corsa a Brindisi.

I passeggeri diretti a Lecce possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8312 Lecce (9:35) – Roma Termini (15:25);

• FA 8824 Lecce (9:58) – Milano Centrale (19:10);

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31).

Di seguito i provvedimenti sui treni regionali:

_ REG 4383 BARI C.LE 07:08 LECCE 09:01 CANCELLATO da BRINDISI a LECCE

_ REG 4390 LECCE 07:25 BARI C.LE 09:19 CANCELLATO

_ REG 4396 LECCE 08:47 BARI C.LE 10:41 CANCELLATO da LECCE a BRINIDISI

_ REG 4391 BARI C.LE 08:01 LECCE 09:55 CANCELLATO da SQUINZANO a LECCE

_ REG 4402 LECCE 10:17 BARI C.LE 12:11 CANCELLATO da LECCE a SQUINZANO

_ REG 4317 BARI C.LE 11:30 LECCE 13:23 CANCELLATO