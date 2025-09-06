Dopo ore di blocco, la circolazione ferroviaria tra Brindisi e Lecce è in graduale ripresa, ma la giornata per viaggiatori e pendolari resta segnata da pesanti disagi. L’interruzione, iniziata alle 7:30 di questa mattina, è stata determinata dagli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona avvenuto nei pressi della stazione di Trepuzzi.

L’aggiornamento delle 12:20 conferma che la tratta resta sospesa, con inevitabili ripercussioni su tutta la rete: ritardi fino a 270 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni, soprattutto per i treni regionali.

Treni Alta Velocità e Intercity coinvolti

Alcuni convogli hanno subito modifiche sostanziali:

FR 9561 Milano–Lecce: terminato a Brindisi, con bus sostitutivi per i passeggeri diretti a Lecce.

FR 8818 Lecce–Milano: partito da Brindisi; chi era in partenza da Lecce è stato instradato sul FR 8824 delle 9:58.

IC 612 Lecce–Milano: instradato via Fasano; previsti treni regionali in coincidenza per i passeggeri da e per Taranto, Gioia del Colle e Francavilla.

ICN 757 Torino–Lecce: terminato a Bari, con bus sostitutivi per Polignano, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce.

ICN 755 Milano–Lecce: fermato a Ostuni, con collegamento bus per Brindisi e Lecce.

ICN 789 Roma–Lecce: terminato a Brindisi, con bus sostitutivi per Lecce.

Ritardi superiori a un’ora

Altri treni hanno accumulato ritardi oltre i 60 minuti, tra cui:

FR 9808 Lecce–Torino Porta Nuova

FA 8312 Lecce–Roma Termini

FA 8314 Lecce–Roma Termini

IC 566 Lecce–Reggio Calabria

IC 610 Lecce–Bolzano

ICN 765 Milano–Lecce

Regionali cancellati e limitati





I treni regionali hanno registrato la situazione più complessa, con numerose corse cancellate o limitate:

R 4383 Bari C.le (07:08) – Lecce (09:01): cancellato da Brindisi a Lecce

R 4390 Lecce (07:25) – Bari C.le (09:19): cancellato

R 4396 Lecce (08:47) – Bari C.le (10:41): cancellato da Lecce a Brindisi

R 4391 Bari C.le (08:01) – Lecce (09:55): cancellato da Squinzano a Lecce

R 4402 Lecce (10:17) – Bari C.le (12:11): cancellato da Lecce a Squinzano

R 4317 Bari C.le (11:30) – Lecce (13:23): cancellato



Trenitalia invita i viaggiatori a consultare in tempo reale l’andamento dei treni attraverso il servizio “Cerca Treno” e a rivolgersi all’Assistenza clienti per le soluzioni alternative predisposte.