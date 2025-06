con soddisfazione che si comunica l’avvio di una nuova fase attuativa del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Brindisi Lecce – costa adriatica, per la valorizzazione dei paesaggi costieri dei territori ricompresi nei Comuni di Brindisi e Lecce, nonché dei Comuni costieri o limitrofi alla costa adriatica delle rispettive province. La nuova fase coincide con l’insediamento del nuovo Responsabile Unico del Contratto (RUC), Avv. Francesco Bruni, nominato dal Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, in coerenza con il nuovo assetto della governance introdotto dal DM del 9 gennaio 2025.

Oggi, presso la Prefettura di Lecce, alla presenza del Prefetto Natalino Manno, che ha introdotto i lavori, si è svolto il primo incontro tra il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Dr. Raffele Parlangeli, il nuovo RUC e i referenti delle Amministrazioni beneficiarie.

Il RUC ha promosso una prima riunione operativa con le 23 Amministrazioni beneficiarie coinvolte nella realizzazione degli interventi previsti nel CIS. L’incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e a individuare possibili misure di accelerazione, laddove necessarie.

La disamina puntuale da parte delle Amministrazioni coinvolte ha evidenziato un quadro attuativo dinamico, da cui è emersa la particolare attenzione alla realizzazione di questi interventi a conferma dell’importante impatto che tali investimenti possono generare sul territorio.

La quasi totalità dei 37 interventi del CIS, finanziati dalla Delibera Cipess n. 31/2022 per un valore di 183 mln di euro, presenta un grado di maturità progettuale che dovrebbe consentire il rispetto della scadenza prevista alla data del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Per la realizzazione degli interventi il RUC favorirà la costante cooperazione e il confronto propositivo con tutte le Amministrazioni interessate assicurando, anche con il supporto di Invitalia, tutte le iniziative necessarie ad accelerare l’esecuzione delle opere



COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI LECCE