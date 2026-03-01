Il sindacato CISAL ha fatto richiesta al Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, al Segretario Comunale, all’Assessore alle risorse umane e al dirigente dello stesso settore, di conoscere se il defibrillatore posto al piano terra del Comune di Brindisi sia perfettamente manotenuto, ovvero quando è stata effettuata l’ultima verifica e se sia idoneo alla sua funzione di salvavita.

Il defibrillatore è uno strumento che, obblighi in materia di sicurezza nei posti di lavoro, deve essere sempre efficiente sia per la parte tecnica (batterie, per esempio) che per la parte medica, ovvero le placche/elettrodi che devono essere sostituite di solito ogni due/tre anni.

L’iniziativa del sindacato è volta a garantire la sicurezza dei dipendenti comunali e del pubblico che vi accede per i vari servizi.

La mancata manutenzione (piastre scadute, batterie scariche) non esonera da responsabilità: infatti, il gestore del dispositivo/datore del lavoro risponde dei danni causati, esattamente come se il defibrillatore fosse del tutto assente con anche sanzioni amministrative pecuniarie.