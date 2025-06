Mancano poco meno di due mesi al ritorno del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” ma tra le strade di Cisternino già si ode la grande musica bandistica europea. A luglio infatti ritorna, in uno dei primi Borghi più belli d’Italia, la 27ª edizione del Festival bandistico internazionale “Valle d’Itria” organizzato dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino”.

Un appuntamento che è ormai parte integrante dell’estate cistranese, grazie alla preziosa collaborazione del Comune.

Dopo l’indimenticabile edizione 2024, dedicata alla pugliesità con il trentennale dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e la partecipazione della banda cistranese al concerto di Max Pezzali, il Festival è pronto a trasformare il cuore della città in una grande piazza europea dal 24 al 27 luglio.

Bande e Majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia a luglio trasformeranno ancora una volta la Torre Normanno-Sveva di Cisternino e la Chiesa di San Nicola di Pàtara in sfondo perfetto per concerti ed esperienze internazionali da non dimenticare.

Al centro della quattro giorni non potranno che esserci ancora i giovani, cuore pulsante dell’Orchestra di Fiati e della Junior Band AMC, il nuovo progetto intrapreso dall’associazione nall’aprile 2023 che coinvolge circa 60 giovani delle scuole della città attraverso il progetto “Giochiamo sì, ma con la musica”, finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 e patrocinato dal Comune di Cisternino, con l’intento di ridurre la dipendenza dai dispositivi elettronici offrendo la possibilità di svolgere musica d’insieme. Saranno ancora una volta loro, insieme all’Orchestra “Vitino Zizzi”, ad inaugurare la prima serata con il consueto Prologo, diretti dal grande maestro Donato Semeraro, direttore artistico del Festival.

Quest’anno, a sostenere l’Edizione numero 27 del Festival Bande Musicali torna la Regione Puglia mentre per la prima volta il Festival è supportato da Intesa Sanpaolo. Una sponsorship fondata su valori comuni: giovani, cultura e territorio, che uniscono il primo Gruppo bancario italiano e l’Associazione Musicale “Città di Cisternino”.

“Il nostro supporto al Mezzogiorno si esprime anche nella partecipazione a iniziative culturali e artistiche come il Festival Internazionale Bande Musicali, che alimenta un’importante tradizione locale, rafforzando il legame tra i tanti giovani che prenderanno parte alla manifestazione e il territorio della Valle d’Itria”, spiega Alessandra Modenese, che nell’ambito della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, è la Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo. “Per valorizzare il “modello Puglia”, abbiamo messo a disposizione 1 miliardo di euro per nuovi investimenti nel settore turistico e nelle filiere complementari. Siamo convinti, infatti, che questa regione, dove siamo la banca di riferimento per privati e imprese, possa creare ulteriore valore attraverso l’integrazione di un’offerta ricettiva sostenibile con le numerose eccellenze culturali, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche riconosciute a livello nazionale e internazionale”.

“Con grande entusiasmo torniamo sul palco di Cisternino a luglio per un evento che, ne siamo certi, saprà ancora lasciare il segno. Dopo l’anno dedicato all’orgoglio Pugliese, nel 2025 celebreremo quanto la Puglia sappia farsi internazionale. Un luogo con tante tradizioni, come le bande, radicate nei secoli che non si nega al confronto con le altre Nazioni e culture, proponendosi come luogo accogliente e pronto all’ascolto.

Noi dell’AMC lo sappiamo bene perché ogni anno vediamo quanti pugliesi raggiungono la Città di Cisternino per ascoltare musiche internazionali, provare nuove esperienze, apprezzare culture diverse.

Ancora una volta, grazie al supporto del Comune di Cisternino, della Regione Puglia ed al grande sostegno di Intesa Sanpaolo, che accogliamo tra i nostri sostenitori e ringraziamo, faremo del nostro meglio per realizzare questo incredibile scenario tradizionale e internazionale al tempo stesso. Lasciatemi ringraziare tutti i ragazzi dell’Orchestra e la Junior Band AMC, gli sponsor ed il direttore artistico Donato Semeraro che anche quest’anno stanno dando il meglio per un festival indimenticabile. Vi aspettiamo a Cisternino dal 24 al 27 luglio. Nelle prossime settimane vi sveleremo tutti i dettagli del programma” dichiara il presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti.