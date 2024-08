Si è concluso nella mattinata di oggi, con un test con la Primavera del Bari, il ritiro precampionato dell’US Città di Fasano 2024/25. La compagine biancazzurra ha terminato così la prima fase di duro lavoro in vista della stagione alle porte, ben figurando a Modugno contro la squadra under 19 dei galletti, superata per 5-1. Decisamente positivo l’avvio di gara, con Facundo Ganci e compagni che si portavano subito sul 2-0 con una doppietta di Murgia (al 3’ sfruttando l’assist di Pussetto, al 6’ d’astuzia anticipando il portiere avversario). Al 18’ la terza rete con Losavio su calcio di rigore, concesso per fallo di mano, al 23’ il goal della bandiera del Bari con Fravola, alla mezzora il 4-1 firmato da Pussetto, abile a insaccare su tap-in dopo un palo colpito da Penza. Nella ripresa ancora diverse occasioni per il Fasano, che al 76’ sigla il 5-1 con Quazzico, che realizza a porta sguarnita dopo un’azione insistita di Cortes.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi per come hanno lavorato in questi giorni, con grandissimo impegno ed applicazione – dichiara mister Gaetano Iannini – Anche oggi abbiamo tratto buone indicazioni da questo test e si iniziano a intravedere i frutti di quanto trasmesso dal mio staff, ma adesso è tempo di staccare un po’ dedicandoci al rientro a pieno ritmo alle prime sfide ufficiali”

Concluso questo periodo di intensi allenamenti, la rosa biancazzurra godrà infatti di qualche giorno di meritato riposo, per poi ritrovarsi domenica al Curlo dove alle ore 18 riprenderà il lavoro in attesa del debutto stagionale fissato per domenica 1° settembre, quando per la Coppa Italia è atteso in casa il Matera.

Questa la formazione fasanese in campo al comunale “S. Palmiotta” di Modugno: Lombardo (15’st Palmisano, 32’st Semeraro), Ballatore (15’st Ouedraogo*, 39’st Iaia), Lupoli (1’st Mauriello), Penza (15’st Giancola), Onraita (1’st Martinez), Orlando (15’st Santoro), Losavio (15’st Quazzico), Ganci (15’st Kola), Vasil (1’st Bolzicco), Murgia (15’st Letizia*), Pussetto ( 1’st Cortes*).

*Atleti non ancora ufficializzati o aggregati in corso di valutazione da parte dello staff tecnico.

