Il gruppo consigliare di “CivicaMente Fasano”, formato dai consiglieri comunali Donato Marino, Oronzo Rubino, Vittorio Saponaro e Angela Carrieri, ha protocollato in data odierna una nota al Presidente del Consiglio comunale di Fasano con la quale si richiedono accertamenti sulla presunta irregolarità del voto al punto 9) dell’ordine del giorno emersa durante il Consiglio comunale di mercoledì 27 marzo 2024.

«Durante la votazione per la variazione di bilancio per i lavori straordinari del tensostatico di via Galizia, dai banchi della minoranza sembrerebbe essere emerso un voto in più rispetto ai presenti aventi diritto – dichiarano nella nota i consiglieri comunali – A fronte dei 23 Consiglieri presenti in aula, lo schermo elettronico ha restituito 24 votanti. Questo significherebbe che un Consigliere comunale ha votato “su delega” per un Consigliere fuori dall’aula. Nel richiamare la “personalità” del voto riportata nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, teniamo ad evidenziare che quanto accaduto, oltre ad essere un comportamento irrispettoso, si configura come illecito a tutti gli effetti e mostra grande superficialità e, soprattutto, mancanza di senso delle istituzioni e di responsabilità da parte di chi siede nella più importante assise della città.»

In chiusura della nota, il Gruppo consigliare di “CivicaMente Fasano” chiede al Presidente del Consiglio comunale di accertare la regolarità del voto (attraverso la consultazione della registrazione di ogni singola telecamera per la diretta streaming), già avanzata in Consiglio comunale e fatta mettere a verbale dal Sindaco, nonché la richiesta di eventuale avvio della procedura sanzionatoria prevista dalla legge.