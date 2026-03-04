Nel 2026 ricorre il 100° anniversario della scomparsa di Claude Monet, padre dell’Impressionismo e artista che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la luce e la natura.

Per celebrare questo importante traguardo culturale, Colonne Shopping Centre ospita dal 28 febbraio al 18 marzo 2026 “Tra Sogno e Realtà – Esplora il mondo sensoriale di Monet”, una mostra immersiva che unisce arte e tecnologia in un percorso di edutainment accessibile a tutti.

Attraverso l’utilizzo di visori di realtà virtuale, i visitatori potranno entrare letteralmente nei capolavori di Monet, vivendo in prima persona colori, atmosfere e trasformazioni della luce. Il percorso comprende cinque opere iconiche – Impressione, Levar del Sole, I Papaveri, La Passeggiata, I Covoni e Lo Stagno delle Ninfee – per un viaggio sensoriale dentro l’Impressionismo.

Ogni esperienza VR, della durata di circa tre minuti, prende avvio dallo studio dell’artista ricostruito digitalmente, accompagnando il visitatore in un attraversamento sensoriale delle opere.

L’esperienza, pensata per adulti, famiglie e scuole, è completata da un allestimento scenografico e da pannelli espositivi di approfondimento che creano un ponte tra emozione immersiva e contenuto culturale.

Con questa iniziativa, Colonne Shopping Centre conferma il proprio impegno nel promuovere cultura e innovazione, trasformando il centro in uno spazio di incontro tra arte, tecnologia e comunità.