Un brindisino, ancora anonimo, ha acquistato un biglietto fortunato del “Miliardario” ed è stato baciato dalla fortuna. L’acquisto, avvenuto in pieno centro cittadino, davanti al Municipio ha coperto di euro la persona baciata dalla Dea Bendata.

Il 27 agosto, data confermata dall’osservatorio dei giochi a premi, resterà una data indimenticabile per il Caffè Matteotti, storica caffetteria situata in Piazza Giacomo Matteotti, proprio di fronte al Palazzo di Città di Brindisi. Proprio lì, infatti, è stato venduto un biglietto Gratta e Vinci “Il Miliardario” dal valore di 500.000 euro.

La conferma è arrivata direttamente dalla sede nazionale di Roma, che ha comunicato l’esito della vincita tramite il numero referenziale associato al biglietto. Sebbene l’identità del fortunato giocatore resti sconosciuta, è certo che il tagliando vincente è stato acquistato presso il noto bar del centro cittadino.

“Ricevere la chiamata ufficiale dalla sede di Roma è stata un’emozione incredibile. – racconta Armando Iaia, titolare del Caffè Matteotti – Non sappiamo chi sia il vincitore, ma siamo felicissimi di aver portato un po’ di fortuna nella vita di qualcuno. È una grande soddisfazione per noi e per tutta la città.”

La notizia ha rapidamente fatto il giro di Brindisi, attirando la curiosità di clienti e passanti. In tanti, in questi giorni, si sono recati al Caffè Matteotti non solo per gustare il consueto caffè, ma anche per tentare la sorte con un biglietto della fortuna.

“Speriamo che sia solo il primo di tanti altri premi importanti. La fortuna, si sa, ama ripresentarsi!”, conclude il titolare con un sorriso.

Una bella storia di gioco responsabile e fortuna, che conferma ancora una volta come la quotidianità possa riservare sorprese inaspettate… magari proprio davanti a un buon caffè.

