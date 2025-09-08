Un furto clamoroso, da manuale, ha colpito il cuore di Brindisi. Nel fine settimana dedicato ai festeggiamenti per i Santi Patroni, una banda di ladri professionisti è riuscita a introdursi nella filiale UniCredit di corso Garibaldi, a due passi da piazza Vittoria, praticando un foro da un immobile adiacente e raggiungendo il caveau.

L’allarme non è mai scattato. Il colpo è stato scoperto soltanto questa mattina, lunedì 8 settembre, al momento dell’apertura. Un dipendente e un cliente che chiedeva di accedere alla propria cassetta di sicurezza hanno rivelato la scena: decine di cassette scassinate, denaro e preziosi spariti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e quantificare l’ammontare del bottino.

Le prime stime parlano di centinaia di migliaia di euro, ma non si esclude che il valore possa arrivare anche a diversi milioni, considerata la natura dei beni custoditi nelle cassette. Tutto lascia pensare a un commando altamente organizzato, capace di muoversi con attrezzature sofisticate e in grado di agire indisturbato per ore.

Il colpo è stato messo a segno probabilmente tra sabato e domenica, approfittando del clima di festa che ha portato nel centro storico decine di migliaia di persone, con musica, fuochi d’artificio e bancarelle che avrebbero coperto eventuali rumori dei ladri. Un contesto ideale per portare a termine l’operazione senza destare sospetti.

Restano però numerosi interrogativi: com’è possibile che non sia scattato alcun sistema d’allarme? Perché la filiale non disponeva di un servizio di guardiania, nemmeno nei giorni di maggiore afflusso in città? Domande che accrescono l’amarezza di una comunità già scossa da un episodio che rappresenta uno smacco ai sistemi di sicurezza della banca e, più in generale, ai controlli nel cuore della città.

Le indagini sono in corso. I carabinieri hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili a risalire alla banda che, con freddezza e pianificazione, ha messo a segno uno dei colpi più eclatanti degli ultimi anni a Brindisi.