Grande fermento ed entusiasmo, per la seconda edizione di Design Week-end a Ostuni, decima in assoluto dalla nascita del format nel 2020.

L’evento che porta la cultura del design in giro per l’Italia, dalla vetta del Monte Bianco alle spiagge del Salento, si conferma ancora una volta come l’appuntamento più amato dagli architetti più apprezzati. Il format, nato da una goliardica gara di sci, ha saputo preservare quello spirito conviviale, anche di fronte alla presenza di grandissimi come Michele De Lucchi, Piero Lissoni, Alberto Meda… per citare solo alcuni dei nomi che hanno preso parte alle varie edizioni.

A Ostuni, dal 12 al 15 giugno, arriveranno molti dei progettisti più apprezzati del panorama italiano e internazionale: da Michele Rossi di PARK a Gino Garbellini di PIUARCH, da Giulio Iacchetti a Matteo Ragni, insieme ad un immancabile Giulio Cappellini, che è una delle presenze fisse e affezionate.

Tra le new entries di questa edizione: Marco Piva, Mario Cucinella (atteso per la presentazione della sua collezione presso la sede di Scaffsystem, ndr), David Pasquali di LeftLoft che, con il suo studio creativo, si è appena aggiudicato il city brand della città di Torino e poi Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano, che da cittadino di Ostuni contribuirà a rafforzare la connessione tra nord e sud sotto il segno del design.

Tra le presenze consolidate Nic Bewick dello studio aMDL Circle, Simonetta Cenci di Atelier(s) Alfonso Femia, Giovanna Latis di Gio Latis Studio, Roberto Murgia di RMA, Giuseppe Tortato di Giuseppe Tortato Architetti, Cristian Catania di Lombardini22; crescono le presenze di progettisti pugliesi, come Mauro La Notte di EsseElle Associati, Aldo Flore e Rosanna Venezia di Flore&Venezia, Riccardo Attimonelli di SpazioA e NUI Design, che confermano l’intenzione di coinvolgere un numero sempre crescente di progettisti del territorio, così da dare vita ad una manifestazione radicata e connessa al luogo in cui si svolge.

«Design Week-end non vuole essere un format pre-confezionato, che porta una replica della tradizione milanese in giro per l’Italia, ma cerca di modificarsi e caratterizzarsi in ogni edizione, cogliendo di volta in volta le specificità locali, dando così vita a contenuti sempre nuovi e peculiari» -il commento di Paola Silva Coronel, ideatrice e organizzatrice della manifestazione.

Venendo ai contenuti, questa edizione esprime il desiderio di riconnettere le persone e far ritrovare il piacere e il valore delle relazioni di prossimità, che perdono ogni giorno terreno, rispetto a quelle social. Il tema dell’edizione è “Coltivare le relazioni” da cui nasce il grande progetto a più mani, allestito nella piazza della Libertà di Ostuni. Michele Rossi e Gino Garbellini, con il supporto al paesaggio di Gianni Birardi, firmano la regia di un grande orto in cui 17 progettisti danno vita, in uno spazio minimo di 2,5×2,5 metri, ad un’enclave in cui almeno due persone possono relazionarsi: una sorta di evoluzione dell’Existenz Minimum di Le Corbusier, in chiave sociale, dove prodotti e creatività si fondono creando micro-mondi in cui dedicarsi all’altro.

Si sono creati dei match: progettisti e aziende si sono scelti, cercati, raccontati e conosciuti mettendo il meglio di ognuno di loro, in questi piccoli ambienti relazionali. Nel magazine che accompagna la manifestazione, con l’autorevole firma di Maria Giulia Zunino, leggeremo i dettagli e i retroscena di questi inediti sodalizi. Marco Piva lavora con Technogym, Giulio Iacchetti con MV Line, Matteo Ragni con Abet Laminati, Lombardini22 con Kindof, Roberto Murgia con Gebrüder Thonet Vienna, Atelier(s) Alfonso Femia con Stay Green, OneWorks con Natuzzi, CRA Carlo Ratti Associati con Ferrino, Giulio Cappellini con Cappellini, Gio Latis Studio con Medit, WIP Architetti con Marazzi e Riflessi, Giuseppe Tortato Architetti con Ideal Standard + Villeroy & Boch, SOU Ostuni, la scuola di architettura per bambini, con Scaffsystem, NUI Design con Telcom, Flore&Venezia con Tempest, LeftLoft con Mara e alcuni giocatori liberi, come SpazioA, che creano il loro orto in autonomia o BioMat e Vivaio Capitanio, coinvolti da PIUARCH, PARK e Birardi nell’allestimento generale.

I progetti saranno sempre visitabili e raccontati direttamente da ciascun autore, in una serie di “Incontri nell’Orto” in programma da giovedì a sabato con un calendario scandito dai lenti e piacevoli ritmi del sud.

Per la prima volta tra i main partner dell’iniziativa anche Natuzzi Italia, ambasciatore del design made in Puglia nel mondo. In occasione del Design Week-end, il brand presenta un progetto speciale di interior design per la Lounge allestita nella prestigiosa Sala dei Sindaci, all’interno di Palazzo San Francesco, e un’installazione in Piazza della Libertà, realizzata in collaborazione con OneWorks Studio. La Lounge ospiterà inoltre la mostra “Disegnare relazioni. La comunicazione umana nel progetto di design”, curata da Francesca Appiani per Alessi. Una selezione di oggetti pensati per il dialogo, lo scambio, la relazione fra persone tra cui le posate “Conversational Objects” di Virgil Abloh e il servizio “Tea for Two” di Achille Castiglioni, nati per stimolare o facilitare la relazione interpersonale.

Tra i contenuti da scoprire, la pagoda progettata dallo studio aMDL Circle per Design Week-end e realizzata insieme a Milesi: esposta per la prima volta nell’edizione di Courmayeur, arriverà a Ostuni con un restyling cromatico e un inserto avvolgente, realizzato da Caimi: nel centro del Chiostro di Palazzo San Francesco sarà il palcoscenico per i relatori coinvolti nei talk.

La struttura, realizzata interamente in legno, è stata valorizzata e protetta dagli agenti atmosferici – vento, sole e salsedine – grazie all’utilizzo delle vernici per esterni Milesi, che le hanno donato una nuova veste cromatica perfettamente armonizzata con i colori tipici della città pugliese.

I talk in programma, uno per giorno, coinvolgeranno relatori diversi tra loro, con una visione e una narrazione a volte anche molto distante, come Mario Trimarchi, architetto, designer, artista che aprirà la manifestazione con la sua capacità narrativa ed evocativa, riflettendo sulle relazioni che nascono attorno ai progetti o Antonio Grillo, Design Director di Tangity, che la chiuderà nello speech di sabato pomeriggio dedicato al design di prossimità.

Venerdì sarà la volta dei giovani, perché in fondo sono loro la generazione che i social sta più penalizzando e che vedono nei rapporti interpersonali una fatica più che uno stimolo: Sandra Marin Sancho, Talent Acquisition Manager di Carlo Ratti Associati, Tommaso Boschi, giovane collaboratore di MCA, Emilio Lonardo, founder di DOS Design Open Spaces insieme ad alcuni studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano, spiegheranno ad una platea decisamente più matura, il loro punto di vista. Lo metteranno anche in scena, con una mostra molto suggestiva, allestita nel chiostro di Palazzo San Francesco, e composta da modellini dedicati ai sentimenti contemporanei: stati d’animo mai scontati, a volte difficili da comprendere, perché legati ad una generazione, che ancora conosciamo poco.

Oltre ai tre talk ufficiali e agli “Incontri nell’Orto”, ci saranno diverse ulteriori occasioni di incontro e confronto, come le “Conversazioni tra di noi”: una serie di dialoghi, combinati spontaneamente e registrati in formato podcast; l’ascoltatore si scopre quasi un intruso, in una conversazione informale tra progettisti d’eccezione. Diversi i setting tra cui i protagonisti potranno scegliere, per queste conversazioni estemporanee: nella Piazza della Libertà, torna anche quest’anno MV Line – brand d’eccellenza delle protezioni indoor e outdoor – con l’installazione dell’ombreggiante Papillon progettato da Giulio Iacchetti, che rivoluziona la classica idea dell’ombrellone. Papillon, presentato durante il fuorisalone di quest’anno, sarà anche la scenografia per alcune delle interviste ai protagonisti di questa nuova edizione; sempre nella piazza, le vetture Microlino -partner della manifestazione- saranno l’occasione per estemporanei test-drive tra gli uliveti e microcosmi per inaspettate conversazioni tra i passeggeri; la pagoda di aMDL Circle con Milesi e la lounge Natuzzi, già citate, saranno le altre location tra cui scegliere.

Novità assoluta di questa decima edizione, le “Experiences”: momenti progettati, dedicati alla scoperta del paesaggio e alla costruzione di relazioni. Design Week-end è prima di tutto un evento di networking e la ricerca di occasioni inusuali, coinvolgenti e, perché no, divertenti, sono il terreno più fertile su cui coltivare futuri rapporti professionali. In questa direzione vanno le adesioni di alcuni brand, primo tra tutti ALPI, che, presente dalla prima edizione a tutti gli appuntamenti, sceglie di partecipare focalizzandosi al 100% su questo traguardo.

Quest’anno un primo esperimento pilota: tra venerdì e sabato, tra la Tenuta Ermes e alcune delle masserie più belle della zona, progettisti e manager di aziende si troveranno fianco a fianco nell’impastare orecchiette, dipingere dal vivo, assaggiare verdure direttamente dall’orto e imparare rudimenti di giardinaggio. Ed è proprio nel verde e nel paesaggio, che si inserisce la panzerottata di venerdì sera, organizzata da Gastrò – l’Orto Gastronomico e con il coinvolgimento di VilleGiardini, media-partner della manifestazione. Durante la serata si svolgerà anche la tradizionale competizione sportiva, pétanque CAD 2.0, la cui premiazione avverrà sabato sera, durante il White Party in programma presso Ostuni a Mare, il resort contemporaneo a pochi passi dal mare che, con la nuova gestione legata a Borgo Egnazia, racconta la Puglia più suggestiva. Questi appuntamenti, esclusivamente su invito, potranno accogliere un numero limitato di titolari di Studi di Progettazione, che potranno iscriversi attraverso i link riportati nel programma, sul sito designweek-end.it

Sabato mattina, Officine Tamborrino accoglierà architetti e designer per un’experience esclusiva all’interno della propria sede produttiva. Un’occasione per scoprire da vicino il processo creativo e la visione del brand, recentemente protagonista al Salone del Mobile con un nuovo progetto firmato da MCA Design – Mario Cucinella Architects.

Per il pranzo, finalmente tutti al mare, dove MV Line coinvolgerà il Design Week-end Circus per un momento di degustazione e convivialità a Savelletri.

Non può mancare tra le anticipazioni della manifestazione, un evento in anteprima: House of Lucie, galleria fotografica legata alla Lucie Foundation, ospiterà nei giorni della Design Week-end la mostra fotografica “Unexpected Portraits” di Max & Douglas. Una serie di ritratti estemporanei scattati durante la Courmayeur Design Week-end 2025, che diventano protagonisti a Ostuni. Un progetto in progress, che coglierà la scenografia delle architetture bianche, per aggiungere nuovi protagonisti a questo progetto.

Se il design rappresenta una tematica trasversale, l’interesse di alcuni brand extra settore sono la conferma. Presenti già a Courmayeur, nell’edizione dello scorso febbraio, tornano anche a Ostuni brand iconici come Marvis e Angelini Wines & Estates con le Cantine Puiatti.

Se l’ampio numero di aziende e progettisti, che hanno deciso di prendere parte a questa nuova edizione, può essere un valido indice di qualità della manifestazione, anche i patrocini ottenuti sono un prezioso riconoscimento.

Al patrocinio di ADI, Associazione del Disegno Industriale delegazione Puglia e Basilicata e dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi, che dalla prima edizione hanno riconosciuto il valore di Design Week-end, per questa edizione si sono aggiunti Federturismo, che vedrà anche la presenza durante l’inaugurazione della sua Presidente, Marina Lalli, la Regione Puglia, con il suo ente di promozione ARET, Puglia Promozione Agenzia Regionale del Turismo e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, con la partecipazione come relatore di Francesco Zurlo, Preside della facoltà.

«Ostuni si conferma città capace di accogliere e valorizzare il meglio della creatività contemporanea» – ha dichiarato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes –

«La prima edizione ha segnato un punto di partenza importante, e con questa seconda tappa intendiamo rafforzare il legame tra la nostra identità e la cultura del progetto. Ringrazio fin da ora tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questa nuova edizione, con competenza e passione. La Ostuni Design Week-end non è solo un evento, ma un percorso che coinvolge la comunità e guarda al futuro».

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Ostuni e con il supporto del Ministero del Turismo e di numerosi partner pubblici e privati.