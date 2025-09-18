È opera compiuta la rampa di accesso al Comune dall’ingresso di via Casimiro 40, dov’è anche ubicato l’ascensore per consentire l’accesso a tutti gli uffici e soprattutto agli uffici del primo piano del Settore Lavori pubblici, a quanti non deambulano con facilità.

Questa mattina, alla presenza di Roberto Vantaggiato, presidente dell’associazione “Colibrì”, sodalizio che nell’ormai lontano 2013 segnalò il gravissimo disagio, l’assessore Cosimo Elmo, ha riferito che l’opera è completata.

“Nell’immediatezza della denuncia che, ricordo, diventò un caso affrontato anche da trasmissioni televisive nazionali, si annunciarono interventi urgenti – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Adesso, dopo oltre un decennio, trovati i fondi grazie ad un lavoro di squadra che annovera la consigliera Lucia Vantaggiato, possiamo ben dire che il problema è risolto e viene così ripristinato l’esercizio di un diritto dei cittadini”.

Nelle prossime ore verranno definiti gli orari di accesso al pubblico dall’ingresso da via Casimiro 40.