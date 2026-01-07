In contrada Masseriola, nelle scorse ore, è stata incrementata la segnaletica luminosa lampeggiante di preavviso sulle due rotatorie, ubicate nei pressi del PalaPentassuglia, sulla SP79, e realizzate nell’ambito del Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.

“A breve – ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo – sarà realizzata la prevista illuminazione pubblica delle due rotatorie”.