In contrada Masseriola, nelle scorse ore, è stata incrementata la segnaletica luminosa lampeggiante di preavviso sulle due rotatorie, ubicate nei pressi del PalaPentassuglia, sulla SP79, e realizzate nell’ambito del Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.
“A breve – ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo – sarà realizzata la prevista illuminazione pubblica delle due rotatorie”.
Gen 7, 2026 Posted news
Completata l’istallazione della segnaletica lampeggiante sui due rondò di contrada Masseriola
In contrada Masseriola, nelle scorse ore, è stata incrementata la segnaletica luminosa lampeggiante di preavviso sulle due rotatorie, ubicate nei pressi del PalaPentassuglia, sulla SP79, e realizzate nell’ambito del Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.