Il Comune di Brindisi ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario Specialista Informatico (Area Funzionari ed E.Q. – CCNL Funzioni Locali). La procedura, avviata con determinazione dirigenziale n. 1185 del 7 agosto 2025, prevede riserve di legge in favore di volontari delle Forze Armate e di chi ha svolto senza demerito il servizio civile universale o nazionale.

Requisiti di accesso

I candidati devono possedere cittadinanza italiana o i requisiti previsti per cittadini UE ed equiparati, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne incompatibili con l’assunzione e uno dei titoli di studio indicati, tra cui laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Informatica o Ingegneria informatica, oppure lauree magistrali/specialistiche affini.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale www.inpa.gov.it, con autenticazione SPID, CIE o CNS, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sullo stesso portale. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile.

Prove d’esame

Il concorso prevede:

una prova scritta, con quesiti o redazione di elaborati tecnici su materie informatiche avanzate e normative di settore (dal Codice dell’Amministrazione Digitale alla cybersecurity, dalla gestione di infrastrutture e database alle norme sui contratti pubblici e protezione dati);

una prova orale, su materie analoghe, con verifica anche delle competenze informatiche generali e della conoscenza della lingua inglese.

Per accedere alla prova orale è necessario ottenere almeno 21/30 nello scritto. Anche la prova orale richiede un punteggio minimo di 21/30 per l’idoneità.

Valutazione titoli e graduatoria

Sono previsti fino a 20 punti per titoli culturali e di servizio attinenti al profilo. La graduatoria finale avrà validità di 36 mesi e potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato.

Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e i dettagli sui programmi d’esame, è consultabile sul portale inPA e sul sito istituzionale del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it).

Per informazioni: Ufficio Risorse Umane – tel. 0831 229441/483 – e-mail: ufficiopersonale@comune.brindisi.it.