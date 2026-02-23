Nuovo appuntamento con la lettura a Brindisi. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 18.30, la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti ospiterà la presentazione del libro “Con le tue lacrime furiose” di Carmen Nolasco, nell’ambito della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”.

L’iniziativa è promossa dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e si terrà in via Giovanni Tarantini 35, al primo piano dell’ex Convento delle Scuole Pie.

Il romanzo porta il lettore dentro la mente di Adelfio Gualtieri, ingegnere trentaduenne segnato da una persistente insonnia che lo spinge a intraprendere un percorso terapeutico con l’eccentrico psicologo Ivan Porzia. Attorno a lui si susseguono incidenti misteriosi e un rapporto sentimentale instabile con una donna che scompare a intermittenza. La realtà si incrina, la paranoia cresce, fino a una verità che promette di ribaltare ogni certezza. Un thriller psicologico che intreccia tensione, dramma e punte di ironia.

A dialogare con l’autrice sarà Michele Bombacigno, autore ed editor, mentre le letture saranno affidate a Galileo Casone, socio dell’associazione organizzatrice.

L’incontro si inserisce nel calendario di “Pagine Erranti”, rassegna che continua a consolidare il percorso di Brindisi come città attenta alla promozione della lettura e degli autori contemporanei.