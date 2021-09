Si conclude martedì 21 settembre, alle ore 20,30, la rassegna concertistica “Concerti in Chiostro” realizzata dal Museo Archelogico “Ribezzo” di Brindisi in collaborazione con Parsifal APS. La suggestiva cornice del Museo provinciale ha ospitato concerti di validi artisti salentini e si chiude con “Rinascimento”, un concerto che rappresenta un percorso tra la musica sacra e profana di stile polifonico con particolare rilievo a quella del Rinascimento. Il concerto vede protagonista il Coro polifonico “Parsifal” diretto dal M° Andrea Crastolla.

“Il Rinascimento musicale – dichiara il Maestro Crastolla – oggi conosciuto solo dai cultori del genere, ha posto le basi di quello che sarebbe diventato il sistema musicale occidentale. Non avremmo quella che noi chiamiamo “armonia tradizionale”, nè il contrappunto, senza l’opera dei poligonisti del Rinascimento, e tra questi Josquin Desprez al quale il nostro concerto dedica un ricordo particolare nel cinquecentesimo anniversario della morte”.

“Con la rassegna – afferma Anna Rita Di Sansebastiano, presidente dell’Associazione Parsifal – il Coro Parsifal riapre la sua attività formativa a Brindisi dopo le chiusure per la pandemia. Il Coro è considerato tra le realtà più qualificate per l’esecuzione della musica polifonica antica e contemporanea ma anche per la sua offerta musicale e di repertorio e, grazie alla sensibilità della dirigente del Museo Ribezzo, l’arch, Emilia Mannozzi, anima uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. L’amministrazione comunale, molto attenta a questa realtà culturale che opera nell’Ex Convento di Santa Chiara, ha favorito l’intesa e la collaborazione con Yehajasi Brindisi Spazio Musica; anche Brindisi può vantare quindi un polo di eccellenza della musica corale e polifonica tra i fiori all’occhiello della nostra Puglia”.

Ingresso al Museo Ribezzo libero e gratuito, nel rispetto delle norme anticovid vigenti.