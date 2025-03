L’aver testardamente chiesto il coinvolgimento del consiglio comunale su scelte importanti come quella di una concessione trentennale portuale alla Msc ha prodotto i risultati che avevamo sperato sin dall’inizio. I tentativi di firmare “al buio” un atto che impegna il porto per 25 anni, auspicati da una Autorità di Sistema Portuale che testardamente continua a negare documentazione ai consiglieri comunali, sono stati sventati grazie all’intesa raggiunta in conferenza dei capigruppo ed al successivo confronto con una delegazione di operatori portuali. Il tutto, alla presenza del Sindaco Marchionna.

Abbiamo ottenuto un differimento della firma della concessione di almeno quindici giorni, con l’obiettivo di poter finalmente approfondire i problemi legati alla concessione. A questo si aggiunge lo stralcio dell’articolo 36 del Seno di Levante, della banchina carbonifera e del terminale del porto interno e l’impegno a realizzare un terminal passeggeri che poi resterà di proprietà della città. E poi un aumento degli accosti delle navi da crociera della Msc dagli attuali 28 ad 80 accosti ed un canone concessorio che non può essere di soli 100.000 euro annui. Il tutto, con il pieno coinvolgimento degli operatori portuali brindisini e delle loro maestranze. Infine, garanzie di competitività sulle tariffe da applicare ad altri operatori portuali.

Su queste richieste non si transigerà, a tutela dell’intera economia portuale brindisina.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali