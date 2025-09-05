La Procura della Repubblica di Brindisi, nei giorni scorsi, ha delegato la Squadra Mobile di Brindisi ed il Servizio Centrale Operativo a procedere alle notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini, effettuate a seguito del sequestro probatorio della nave “Mykonos Magica”, rinominata “Goddess of the Night”, di proprietà della società “Mykonos Magica Inc.”, che avrebbe dovuto ospitare 2570 operatori delle forze di polizia, impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento del Vertice internazionale G7 svoltosi dal 13 al 15 giugno 2024. Il provvedimento è stato notificato nei confronti del direttore e rappresentante legale della società Mykonos Magica Inc., della proprietaria della società Mykonos Magica Inc. e del procuratore speciale della Mykonos Magica Inc.

I destinatari del provvedimento risultano, allo stato, indagati in concorso per il reato di cui all’art. 356 c.p., poiché, nelle loro qualità sopra riportate, commettevano frode nell’adempiendo degli obblighi derivanti dal contratto stipulato in data 3 giugno 2024, a seguito di affidamento diretto, tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la società Mykonos Magica Inc., rappresentando una situazione apparentemente conforme alle clausole contrattuali ed alla legge nonché facendo mancare cose e opere necessarie allo svolgimento del predetto servizio pubblico, consegnando il 9 giugno 2024, nonostante gli impegni assunti anche mediante esplicite rassicurazioni inviate via email, una nave priva delle caratteristiche richieste e garantite nonché in condizioni tali da non rispettare gli standard richiesti di igiene ed abitabilità, e tanto da costringere il Ministero dell’Interno ad assumere in via d’urgenza la decisione di non utilizzare la suddetta motonave per l’ospitalità prevista e di riallocare il personale delle Forze di polizia coinvolto presso altre strutture ricettive.

L’eventuale responsabilità degli indagati sarà oggetto di valutazione all’esito del procedimento e dell’eventuale processo.