L’Associazione Culturale “Poesis Kailia”, dopo il successo della 1^ edizione, comunica che sabato 14 giugno 2025 nel Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” presso il MAAC di Ceglie Messapica (in via De Nicola), con inizio alle ore 19.00, si terrà la Manifestazione di Premiazione della 2ª edizione – 2025 del Concorso Nazionale di Poesia “Poesis Kailia”.

Sono pervenute per la partecipazione all’edizione 2025 del suddetto Concorso ben 68 opere. La giuria ha attribuito i premi previsti dal Regolamento ed ha, inoltre, assegnato 5 premi speciali.

Il Concorso Nazionale gode, anche quest’anno, del patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Ceglie Messapica.

Tutti i partecipanti al Concorso, gli appassionati di poesia, gli organi di stampa e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.