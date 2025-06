«Esprimo, a nome mio personale e del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), il più profondo cordoglio per la tragica morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, caduto questa mattina in servizio durante un violentissimo conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, mentre affrontava due pericolosi rapinatori. Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e ai colleghi tutti va la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore indicibile.»

Lo dichiara in una nota Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP, che aggiunge:

«Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni ai Falchi della Squadra Mobile della Questura di Taranto e ai poliziotti del Commissariato di Grottaglie per il brillante intervento che ha portato all’arresto dei due responsabili, assicurandoli alla giustizia. La Polizia di Stato ha operato con altissima professionalità e sangue freddo, affrontando un conflitto armato estremamente pericoloso con determinazione e competenza. Ancora una volta le donne e gli uomini in divisa hanno dimostrato di essere un baluardo insostituibile per la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità.»

«La giornata di oggi – conclude Conestà – ci ricorda quanto sia alto il prezzo che le forze dell’ordine pagano ogni giorno per proteggere lo Stato e i cittadini. Il sacrificio del brigadiere Legrottaglie non sarà dimenticato. A lui va il nostro onore, ai colleghi che hanno operato con coraggio il nostro orgoglio.»