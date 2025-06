“Ristrutturiamo? Parliamone! – Strategie chiavi in mano per riqualificare immobili e attività”.

L’iniziativa è di Confcommercio Brindisi che ha organizzato per domani, venerdì 13 giugno, alle ore 15.30, presso la sede provinciale di via Sabin, a Brindisi, un convegno dedicato a chi desidera ristrutturare in modo efficace, ridurre i tempi e i costi, accedere a incentivi e affrontare l’intero processo, dalla progettazione al cantiere, con una visione integrata.

Dopo i saluti del Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, ci saranno le relazioni dell’ing. Rossana Galiano (founder “Architria”), di Gianfranco Candita (founder G Led) e dalla dott.ssa Giorgia Tedesco (commercialista e consulente in finanza agevolata).