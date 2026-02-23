All’indomani del rinnovo dei quadri dirigenti, una delegazione di Confcommercio Mesagne, composta dalla Presidente Cristina Cuppone e da Maria Rosaria Iaia, Federica Montesardi e Stefano Calderari, ha incontrato la commissaria straordinaria del Comune Maria Antonietta Olivieri e il sub commissario Giovanni Grassi.

Si è trattato di un momento di confronto particolarmente interessante, anche sulla base dell’attività che Confcommercio intende programmare per i prossimi mesi nella città di Mesagne, con il chiaro intento di stimolare una ripresa del settore del commercio.

La dott.ssa Olivieri ha fornito piena disponibilità alla collaborazione per traguardare risultati condivisi e finalizzati alla crescita della comunità mesagnese.