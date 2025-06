Prosegue l’attività di Confcommercio per la valorizzazione dei territori della provincia di Brindisi, con le loro attività e le immense potenzialità in campo enogastronomico e turistico-ricettivo.

A Mesagne, la delegazione di Commercio ha pienamente sostenuto, insieme all’Amministrazione Comunale, una iniziativa promossa da “Giudamino Cantina e La Braciola” per l’organizzazione di un corso di orecchiette “Pasta, mani in pasta e tradizione” che si è svolto nella bellissima piazza Commestibili. Vi hanno partecipato in tanti, a conferma del buon lavoro organizzativo svolto dalla famiglia di ristoratori Dipietrangelo.

Ma il risultato più importante conseguito da questa iniziativa è stato quello di aver varato, grazie al pieno coinvolgimento di partner dì’eccellenza come Mulino Errico, Cantine Paolo Leo, Maestri tartufai e Mozzarella Gioiella, un piatto che caratterizzerà certamente l’estate 2025. Si tratta delle orecchiette fatte in casa condite con il tartufo del nostro Salento e con cacio ricotta. Un mix di ingredienti della nostra terra che, come hanno ribadito la Vice Presidente di Confcommercio Brindisi Cristina Cuppone e il Presidente di Fipe/Brindisi Marco Carruezzo, rappresenta la vera spinta per una ulteriore crescita delle nostre città.

All’evento erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Mesagne Omar Ture e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Semeraro che hanno confermato il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale ad iniziative come quella organizzata da “Giudamino” e da Confcommercio.