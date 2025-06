Nella giornata di ieri, una delegazione della Confesercenti Provinciale di Brindisi, composta dal presidente Michele Piccirillo, dal direttore Antonio D’Amore e da Divina Greco, è stata ricevuta dalla Sindaco di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri, per un incontro istituzionale dedicato allo sviluppo del tessuto commerciale della città.

Sono stati affrontati diversi temi strategici, tra cui l’aggiornamento del piano del commercio comunale e la possibilità di avviare un nuovo Distretto Urbano del Commercio. Ampio spazio è stato riservato anche al tema della formazione e al coinvolgimento degli esercenti in specifici momenti di informazione e sensibilizzazione.

Tra le proposte emerse, l’organizzazione di incontri rivolti agli operatori del settore per illustrare le opportunità offerte dal bando regionale sulle botteghe storiche e per promuovere la sottoscrizione del patto etico “Io non somministro alcol ai minori di 18 anni”, promosso da Confesercenti Provinciale di Brindisi e rivolto in particolare ai titolari di bar e locali.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare ufficialmente alla sindaca e all’assessore alle Attività Produttive la nuova delegata cittadina della Confesercenti, Divina Greco, già attiva a livello provinciale nel coordinamento del settore “Impresa Donna”.

Confesercenti ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni locali per favorire una crescita sostenibile e condivisa del commercio e del sistema economico del territorio.