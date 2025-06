Confesercenti Brindisi ha contribuito in maniera produttiva al progetto “Brindisi ‘900” nell’ambito del più ampio progetto “Salviamo il ‘900”avviato a Verona nel 2018 dalla società Meraki 4 Innovation e presentato nei giorni scorsi a Brindisi. Come è noto, infatti, avere cura del patrimonio culturale del proprio territorio può tradursi come volano per il rilancio socio-economico delle proprie città, andando ad incidere in maniera esponenziale sull’offerta turistica e sull’attrattività commerciale. E Confesercenti ha nel suo Dna proprio questo preciso obiettivo.“Brindisi ‘900” rappresenta la prima fase di un’idea destinata a estendersi all’intero territorio della regione Puglia.Si tratta di un progetto pilota, che coinvolge i venti Comuni della provincia brindisina, ma che può essere replicabile nell’area jonico-salentina e più in generale su scala regionale.

“Salviamo il ’900 – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – non è solo un progetto di tutela, ma un vero e proprio laboratorio di idee, innovazione e partecipazione culturale. Un’iniziativa che, grazie alla digitalizzazione e all’impiego di tecnologie avanzate, restituisce visibilità e centralità alle opere d’arte e agli artisti del nostro territorio, promuovendone una fruizione ampia, accessibile e condivisa. Si tratta di un lavoro che guarda al futuro, perché mette in relazione la cultura con l’economia e il turismo. Il patrimonio artistico del ‘Novecento’ può diventare una risorsa strategica per il rilancio del commercio locale e per l’accoglienza turistica, generando nuovi flussi di visitatori, attivando esperienze culturali diffuse e contribuendo a rafforzare l’identità e l’attrattività dei nostri luoghi. Un investimento che crea valore, non solo simbolico ma anche concreto, per le comunità e per i settori produttivi del territorio.Questo patrimonio culturale può fungere da motore di crescita sostenibile e condivisa”.

Confesercenti ha apprezzato il lavoro svolto dai tecnici del settore, ringraziando innanzitutto il prof. Massimo Guastella, direttore del Laboratorio TASC (Territorio, Arti Visive e Storia dell’Arte Contemporanea) del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, e il suo prezioso staff, per la guida scientifica, la competenza e la passione con cui hanno accompagnato ogni fase del progetto.“Un sentito ringraziamento – ha continuato ancora Piccirillo – a Gianni Pasquetto, General Manager di Meraki4Innovation S.r.l. e ideatore del progetto “Salviamo il ’900”, per la visione e l’energia con cui ha saputo trasformare un’idea ambiziosa in una realtà concreta.

Desidero inoltre ringraziare l’architetto Maria Piccarreta, segretario regionale del MiC per la Puglia, per la sua presenza e per l’attenzione che da sempre riserva alla valorizzazione del patrimonio culturale. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, per la sua presenza e per il sostegno che l’amministrazione comunale ha garantito sin dalle prime fasi del progetto.Un grazie anche a tutte le autorità, i rappresentanti istituzionali e gli ospiti che soni intervenuti alla presentazione di venerdì scorso, a confermadell’attenzione condivisa verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ed infine, un grazie all’onorevole Mauro D’Attis, parlamentare del territorio, ed a sua eccellenza il Prefetto di Brindisi per la loro preziosa e gradita presenza oggi.