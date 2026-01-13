Confesercenti della provincia di Brindisi organizza per venerdì 16 gennaio, alle ore 15,30, presso la propria sede di via Rubini n.12, un convegno dal tema molto attuale “Sovraindebitamento. Una via d’uscita è possibile”.

Un momento di approfondimento fondamentale per cittadini, piccoli imprenditori e professionisti che si trovano ad affrontare situazioni di crisi economica. L’incontro nasce dalla necessità di fare chiarezza sugli strumenti giuridici messi a disposizione dall’ordinamento (oggi integrati nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per permettere a chi è sommerso dai debiti di ripartire con la propria attività in modo dignitoso attraverso la cosiddetta “esdebitazione”, un beneficio legale in Italia che libera una persona fisica dai debiti residui non pagati dopo una procedura concorsuale.

L’evento vedrà l’intervento di due esperte del settore: la dott.ssa Anna Calzolari e l’avv.ssa Giampaola Gambino, che illustreranno con taglio pratico e operativo le diverse procedure previste dalla legge, i requisiti per accedervi e i benefici per i soggetti sovraindebitati (consumatori, imprese minori, professionisti e aziende agricole).

“In un contesto economico ancora complesso, molte famiglie e piccole realtà imprenditoriali si trovano in una situazione di sofferenza finanziaria che appare senza uscita” – spiegano gli organizzatori – e l’obiettivo di questo incontro è informare il territorio che esistono strumenti legali per gestire il debito in modo sostenibile, tutelando la dignità della persona e garantendo una nuova opportunità di partecipazione attiva all’economia.”

Durante il convegno verranno analizzate le fasi operative per la presentazione dei piani di ristrutturazione dei debiti e il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Al termine delle relazioni, sarà dato spazio alle domande dei presenti per approfondire casi specifici e dubbi tecnici.