Confindustria Brindisi – da sempre sensibile alla tematica della parità di genere – ha costituito il Comitato Imprenditrici, fortemente voluto dal Presidente, Gabriele Menotti Lippolis.

Lo stesso Comitato raggruppa una trentina di imprenditrici e manager che rivestono un ruolo di responsabilità all’interno delle aziende associate, di qualsiasi dimensione e settore merceologico, che operano sia nel nostro territorio, sia in quello nazionale ed internazionale.

Nel corso della riunione, svoltasi ieri 25 marzo 2024, Alessandra Cursi, Presidente STP è stata nominata nuova Coordinatrice del Comitato Imprenditrici di Confindustria Brindisi. La stessa ha dichiarato di essere entrata con onore nel Comitato, al fianco di tante grandi donne imprenditrici che già lo componevano e di accettare con entusiasmo di svolgere il ruolo conferitole e di aver sposato immediatamente l’idea di far parte del Comitato, per mettere a disposizione la propria esperienza umana e professionale, convinta che l’associazionismo tra donne porti sempre a risultati pregevoli. “Come coordinatrice del Comitato – prosegue Alessandra Cursi – mi impegnerò a raccogliere ogni idea, proposta ed iniziativa, senza autoreferenzialità, ma con lo spirito concreto di promuovere per le associate di Confindustria Brindisi e per le aziende che ruotano attorno ad esse, un Welfare aziendale di genere, con una collaborazione sempre più stretta, ove possibile, tra pubblico e privato”.

Il Comitato già composto da: Anaclerio Antonella (Soluzioni Professionali), Argentieri Laura (Scuola Professionale G. Rousseau), Barretta Paola e Rosy (Impresa Fratelli Barretta Domenico e Giovanni), Bellioni Lavinia (Edison), Caprioglio Raffaella (Umana), Caroli Federica (Lab. Analisi Chimiche dott. Paolo Caroli), D’Arpa Roberta (Cantine Paolo Leo), De Rocco Laura (Thcs), Furfaro Anda (Società di Topografia), La Grotta Fabiola (Fadi Aziende Riunite), Milone Federica (Milzinc), Minervini Roberta (Elica), Pagano Mary (Fime), Semerano Greta (Scaff System), Viola Assia (Aviocost) e Zammillo Simona (Srb) è stato integrato con l’ingresso di nuove rappresentanze:

Balanda Kseniia (KAILIA ENERGIA – Gruppo Bluefloat/Renantis), Bisighin Paola Giorgia (Basell Poliolefine Italia), Bottiglione Valeria (Ge Avio), Caramia Anna (Jindal Films Europe Brindisi), Frascaro Anna (Salver), Gioia Maria Assunta (Adecco Italia), Mariano Elisa (Stp), Mannucci Elena (Termisol Termica), Presta Michela (KAILIA ENERGIA – Gruppo Bluefloat/Renantis) e Russo Giulia (Ti Fluid Systems).

Tra i tanti obiettivi del Gruppo di lavoro si evidenziano: la valorizzazione delle competenze, della leadership e dell’empowerment femminile; la diffusione della cultura imprenditoriale per nuove forme di imprenditorialità di genere; la ricerca e lo sviluppo economico delle imprese a maggiore presenza femminile e non per ultimo la creazione di nuovi percorsi di aggregazione e reti di imprese al femminile.

Sempre come Associazione, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche delle pari opportunità e promuovere, pertanto, la piena applicazione della normativa all’interno delle aziende, oltre che incrementare la visibilità sul territorio brindisino in termini di responsabilità sociale e di buon esempio aziendale.

Numerose sono state le iniziative già messe in atto – e altre saranno programmate, inserite nel calendario degli 80anni di Confindustria Brindisi – alla luce della recente normativa sulla certificazione di genere e di altre importanti tematiche legate al superamento delle disparità nel mondo del lavoro.