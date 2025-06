Sono sette i delegati nazionali della provincia di Brindisi tra cui il brindisino Donato Maggi, coordinatore provinciale, presenti al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, svolto lo scorso sabato al Palazzo dei Congressi di Roma per eleggere il nuovo segretario nazionale del movimento giovanile azzurro.

I Delegati Nazionali per la Provincia di Brindisi sono:

Donato Maggi (coordinatore provinciale FI Giovani Brindisi);

Mario Schena (coordinatore regionale FI giovani Puglia);

Vito Calandrella (coordinatore cittadino FI Giovani Fasano);

Luca Fanigliulo (vice coordinatore cittadino FI Giovani Fasano);

Francesco Termite (coordinatore cittadino FI Giovani San Michele Salentino);

Pietro Caliandro (coordinatore cittadino FI Giovani Ceglie Messapica);

Giovanni Sgura (coordinatore cittadino FI Giovani San Vito Dei Normanni).

Al Congresso Nazionale presenti diversi ospiti tra cui il giornalista Paolo Del Debbio, il rapper Fedez e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

A scaldare la platea Paolo Del Debbio che afferma: “Vi dovete sentire responsabili non solo di prendere voti ma di portare avanti una tradizione come questa, avete in mano un grande patrimonio, aiutare le persone a trovare la libertà dell’autodeterminazione.

In seguito l’Assemblea Congressuale elegge per acclamazione Simone Leoni, 24 anni, originario di Roma, come nuovo segretario nazionale del movimento giovanile azzurro.

Oltre cento i congressi svolti e oltre seicento i delegati nazionali provenienti da tutta Italia, segno tangibile della crescita del movimento giovanile azzurro che si contraddistingue in una classe dirigente preparata e attiva per il bene delle proprie comunità.

Donato Maggi (Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi): “Forza Italia Giovani non è un movimento giovanile composto da semplici giovani, ma da giovani che ogni giorno combattono e difendono assiduamente le proprie idee, i propri ideali e le proprie convinzioni senza mai sottrarsi al confronto; da giovani che sottraggono il proprio tempo libero per dedicarsi all’attività politica e quella civica per il bene della propria comunità.

Siamo la generazione del cambiamento, in cui le sfide ogni giorno diventano sempre più grandi, quindi proprio per questo motivo bisogna necessariamente diventare un punto di riferimento per quei giovani che sono stanchi di essere considerati solo un semplice bagaglio di voti e vogliono far sentire la loro voce cercando inclusione e coinvolgimento e non allontanamento.”